Магнитные бури 6 мая 2021 в Украине

6 мая 2021 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 6 мая 2021 в Украине
Магнитные бури 6 мая 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 6 мая?

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Синоптики сообщают, что в четверг, 6 мая, магнитные возмущения окончательно сойдут на нет, геомагнитная обстановка будет благоприятной. Даже если вы относитесь к категории метеозависимых людей, можете провести день активно!

Солнечная погода 6 мая        

  • Вероятность магнитных бурь – 15%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! 

Магнитные бури способны вызывать у человека мигрени, приступы головных болей, апатию, скачки давления. В такие дни медики советуют следить за своим самочувствием очень тщательно, чтобы своевременно принять меры и необходимые лекарства. 

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