Магнитные бури 6 мая 2021 в Украине
6 мая 2021 00:20
Магнитные бури 6 мая 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 6 мая?
магнитные возмущения окончательно сойдут на нет, геомагнитная обстановка будет благоприятной. Даже если вы относитесь к категории метеозависимых людей, можете провести день активно!
Солнечная погода 6 мая
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури способны вызывать у человека мигрени, приступы головных болей, апатию, скачки давления. В такие дни медики советуют следить за своим самочувствием очень тщательно, чтобы своевременно принять меры и необходимые лекарства.