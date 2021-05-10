Магнитные бури 10 мая 2021 в Украине

10 мая 2021 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 10 мая 2021 в Украине
Магнитные бури 10 мая 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 10 мая?

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Земля входит в затяжной период геомагнитной активности. Синоптики прогнозируют  магнитные возмущения среднего уровня в понедельник, 10 мая. Они могут повлиять на самочувствие всех украинцев. 

Солнечная погода 10 мая         

  • Вероятность магнитных бурь – 29%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! 

В ближайшие несколько дней возмущения будут не такими интенсивными, но длительными, поэтому могут привести к ухудшению здоровья. В эти дни медики советуют отказаться от вредных привычек, хорошо высыпаться и избегать стрессов, не стоит выполнять тяжелую физическую работу.

Облако тегов

здоровье магнитная буря погода прогноз погоды погода в Украине

Материалы по теме

Магнитные бури 9 мая 2021 в Украине
Гороскопы

Магнитные бури 9 мая 2021 в Украине
Где логика?: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2021)
Телешоу

Где логика?: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2021)
Лунный гороскоп на 10 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 10 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
Последний день войны: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 09.05.2021)
Сериалы

Последний день войны: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 09.05.2021)

Популярное на сайте

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Популярное видео

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK