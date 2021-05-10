Магнитные бури 10 мая 2021 в Украине
10 мая 2021 00:10
Магнитные бури 10 мая 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 10 мая?
магнитные возмущения среднего уровня в понедельник, 10 мая. Они могут повлиять на самочувствие всех украинцев.
Солнечная погода 10 мая
- Вероятность магнитных бурь – 29%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В ближайшие несколько дней возмущения будут не такими интенсивными, но длительными, поэтому могут привести к ухудшению здоровья. В эти дни медики советуют отказаться от вредных привычек, хорошо высыпаться и избегать стрессов, не стоит выполнять тяжелую физическую работу.