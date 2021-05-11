Магнитные бури 11 мая 2021 в Украине

11 мая 2021 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 11 мая 2021 в Украине
Магнитные бури 11 мая 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 11 мая?

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Земля входит в затяжной период геомагнитной активности. Синоптики прогнозируют магнитные возмущения среднего уровня во вторник, 11 мая. Неблагоприятной погода останется вплоть до 15 мая.

Солнечная погода 11 мая         

  • Вероятность магнитных бурь – 29%;     
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Магнитные бури негативно отражаются на работе сердечно-сосудистой системы, поэтому очень важно во время нестабильной погоды избегать стрессов, активных занятий спортом и тяжелой физической работы. Медики рекомендуют хорошо высыпаться, следить за показателями своего здоровья и чаще отдыхать. 

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