Магнитные бури 11 мая 2021 в Украине
Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 11 мая?
Солнечная погода 11 мая
- Вероятность магнитных бурь – 29%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури негативно отражаются на работе сердечно-сосудистой системы, поэтому очень важно во время нестабильной погоды избегать стрессов, активных занятий спортом и тяжелой физической работы. Медики рекомендуют хорошо высыпаться, следить за показателями своего здоровья и чаще отдыхать.
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