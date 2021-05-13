Магнитные бури 13 мая 2021 в Украине

13 мая 2021 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 13 мая 2021 в Украине
Магнитные бури 13 мая 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 13 мая?

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Земля входит в период геомагнитной нестабильности. Синоптики предупреждают, что в четверг, 13 мая, магнитные возмущения продолжатся на уровне средней интенсивности.

Будьте внимательны к своему здоровью!

Солнечная погода 13 мая           

  • Вероятность магнитных бурь – 35%;     
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! 

Магнитным бурям под силу ухудшить состояние здоровья человека, чаще всего страдает сердечно-сосудистая система, возможны головные боли и повышение артериального давления. Избежать негатива вы сможете, проведя день правильно, без стрессов, физической работы и с достаточным временем отдыха!

Напомним,

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