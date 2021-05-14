Магнитные бури сегодня 14 мая

14 мая 2021 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня 14 мая
Магнитные бури 14 мая 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 14 мая?

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Продолжается период неблагоприятной геомагнитной обстановки с регулярными возмущениями магнитного поля. Синоптики информируют, что в пятницу, 14 мая, магнитные возмущения еще будут представлять небольшую опасность для здоровья человека.

Солнечная погода 14 мая            

  • Вероятность магнитных бурь – 35%;     
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Магнитным бурям под силу ухудшить состояние здоровья человека, чаще всего страдает сердечно-сосудистая система, возможны головные боли и повышение артериального давления. Избежать негатива вы сможете, проведя день правильно, без стрессов, физической работы и с достаточным временем отдыха!

Напомним,

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