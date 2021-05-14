Магнитные бури сегодня 14 мая
14 мая 2021 00:20
Магнитные бури 14 мая 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 14 мая?
магнитные возмущения еще будут представлять небольшую опасность для здоровья человека.
Солнечная погода 14 мая
- Вероятность магнитных бурь – 35%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитным бурям под силу ухудшить состояние здоровья человека, чаще всего страдает сердечно-сосудистая система, возможны головные боли и повышение артериального давления. Избежать негатива вы сможете, проведя день правильно, без стрессов, физической работы и с достаточным временем отдыха!
Напомним,