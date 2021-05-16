Магнитные бури 16 мая 2021 в Украине
16 мая 2021 00:10
Магнитные бури 16 мая 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 16 мая?
магнитных возмущений остался позади, а солнечная погода стабилизировалась.
Солнечная погода 16 мая
- Вероятность магнитных бурь – 11%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури сказываются на состоянии здоровья метеозависимых людей, могут провоцировать мигрени, головные боли и скачки артериального давления. Чтобы пережить магнитные возмущения без дискомфорта, постарайтесь больше отдыхать, избегать стрессов и сильных физических нагрузок.
Напомним,