Магнитные бури 16 мая 2021 в Украине

16 мая 2021 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 16 мая 2021 в Украине
Магнитные бури 16 мая 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 16 мая?

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В воскресенье, 16 мая, геомагнитная обстановка на протяжении всего дня будет благоприятной. Синоптики сообщают, что период магнитных возмущений остался позади, а солнечная погода стабилизировалась. 

Солнечная погода 16 мая            

  • Вероятность магнитных бурь – 11%;       
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Магнитные бури сказываются на состоянии здоровья метеозависимых людей, могут провоцировать мигрени, головные боли и скачки артериального давления. Чтобы пережить магнитные возмущения без дискомфорта, постарайтесь больше отдыхать, избегать стрессов и сильных физических нагрузок. 

Напомним,

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