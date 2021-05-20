5 симптомов гепатита В, которые нельзя игнорировать

Одной из самых распространенных причин поражения печени является гепатит типа В.

Как передается гепатит В

Гепатит B представляет собой заболевание печени, при котором провоцируется поражение клеток со снижением их функции. Острая форма гепатита может развиться в течение полугода после инфицирования, однако болезнь может протекать с минимальными симптомами и даже без симптом.

Заразиться гепатитом В можно от инфицированного человека, если контактировать с кровью или телесными жидкостями, сюда входит слюна человека, молоко матери и так далее. Инфекция проникнет в организм, если на коже есть небольшие повреждения, раны и даже микротрещины.

Гепатит В необходимо лечить, иначе он перейдет в хроническую форму и придется бороться с циррозом печени, а это очень серьезно.

Какие симптомы у гепатита В

На гепатит В могут указывать желтуха, болевые ощущения в желудке, слабость, плохое самочувствие, потемнение мочи, тошнота и рвота, иногда возникают зуд и сыпь. Как видите, такие симптомы нельзя оставлять без внимания, ведь они могут означать и наличие множества других серьезных заболеваний.

Однако встречаются и случаи, когда пациенты игнорируют резкое ухудшение состояния, а временную ремиссию расценивают как выздоровление. На самом деле улучшение состояния говорит о том, что гепатит стал хроническим.

Бессимптомно гепатит В может протекать на начальной стадии, в этом случае его наличие может подтвердить анализ крови.

Напомним,