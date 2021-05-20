5 симптомов гепатита В, которые нельзя игнорировать
Одной из самых распространенных причин поражения печени является гепатит типа В.
Как передается гепатит В
Заразиться гепатитом В можно от инфицированного человека, если контактировать с кровью или телесными жидкостями, сюда входит слюна человека, молоко матери и так далее. Инфекция проникнет в организм, если на коже есть небольшие повреждения, раны и даже микротрещины.
Гепатит В необходимо лечить, иначе он перейдет в хроническую форму и придется бороться с циррозом печени, а это очень серьезно.
Какие симптомы у гепатита В
Однако встречаются и случаи, когда пациенты игнорируют резкое ухудшение состояния, а временную ремиссию расценивают как выздоровление. На самом деле улучшение состояния говорит о том, что гепатит стал хроническим.
Бессимптомно гепатит В может протекать на начальной стадии, в этом случае его наличие может подтвердить анализ крови.
Напомним,