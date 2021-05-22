Магнитные бури в июне 2021: чего ожидать украинцам

22 мая 2021 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури в июне 2021: чего ожидать украинцам
Магнитные бури в июне 2021: чего ожидать украинцам
pixabay.com

Синоптики составили предварительный прогноз магнитных бурь на июнь 2021 года.

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Магнитные возмущения возникают, когда повышается активность Солнца, поэтому с наступлением лета, к сожалению, нам приходится терпеть внезапные бури чаще, чем, например, в холодное время года.

Но пока синоптики ожидают спокойный месяц без длительных периодов с повышенной солнечной активностью.

Магнитные бури в июне 

Эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии солнца сообщают, что в июне ожидается небольшой период, когда метеозависимые люди могут ощутить недомогание. Магнитная буря начнется 8 июня, а закончится — 9-го. 

Как избежать дискомфорта во время бури

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В дни магнитных бурь повышается вероятность обострения хронических заболеваний, некоторые страдают от повышенного давления и мигреней. Рекомендации медиков для всех одинаковы и заключаются в отказе от курения и алкоголя, ограничении калорийной пищи, избавлении от стресса и тяжелого труда.

Напомним,

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