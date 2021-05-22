Магнитные бури в июне 2021: чего ожидать украинцам
22 мая 2021 00:30
Алла Лысак
Магнитные бури в июне 2021: чего ожидать украинцам
pixabay.com
Синоптики составили предварительный прогноз магнитных бурь на июнь 2021 года.
Магнитные возмущения
возникают, когда повышается активность Солнца, поэтому с наступлением лета, к сожалению, нам приходится терпеть внезапные бури чаще, чем, например, в холодное время года.
Но пока синоптики ожидают спокойный месяц без длительных периодов с повышенной солнечной активностью.
Магнитные бури в июне
Эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии солнца сообщают, что в июне ожидается небольшой период, когда метеозависимые люди могут ощутить недомогание. Магнитная буря начнется 8 июня, а закончится — 9-го.
Как избежать дискомфорта во время бури
В дни магнитных бурь повышается вероятность обострения хронических заболеваний, некоторые страдают от повышенного давления и мигреней. Рекомендации медиков для всех одинаковы и заключаются в отказе от курения и алкоголя, ограничении калорийной пищи, избавлении от стресса и тяжелого труда.
Напомним,