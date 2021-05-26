Интервальное голодание позитивно влияет на память

Интервальное голодание может стать действенным способом улучшить память, сообщает MedicalXpress.

Исследование Института психиатрии, психологии и нейробиологии Королевского колледжа Лондона показало, что интервальное голодание способно замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей.

Современные исследования проводились на мышах, им ограничивали калории, заставляя голодать.

Контрольная группа получала на 10% меньше калорий, чем должна была.

Со временем у мышей началось производство новых нейронов, что позволило добиться усиления памяти, внимания и концентрации. Ученые отмечают, что речь идет о стимуляции профильного гена Клото у мышей.

Его называют геном долголетия, именно он отвечает за производство новых нейронов.

Примечательно, что интервальное голодание показало хорошие результаты и в случае с болезнью Альцгеймера.

Напомним,