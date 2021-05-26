Интервальное голодание позитивно влияет на память
Интервальное голодание может стать действенным способом улучшить память, сообщает MedicalXpress.
Современные исследования проводились на мышах, им ограничивали калории, заставляя голодать.
Контрольная группа получала на 10% меньше калорий, чем должна была.
Его называют геном долголетия, именно он отвечает за производство новых нейронов.
Примечательно, что интервальное голодание показало хорошие результаты и в случае с болезнью Альцгеймера.
Напомним,