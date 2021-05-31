Как отличить меланому от обычной родинки или родимого пятна
Как понять, что родинку на коже необходимо показать врачу?
Именно неконтролируемые солнечные ванны способны вызвать агрессивный рак кожи. Он быстро распространяется по организму и может даже при визуально небольшом поражении прорастать в более глубокие слои кожи.
Риск онкологии увеличивается после посещения соляриев, если у вас много родинок или веснушек. Известно и то, что люди с бледной кожей и светлыми волосами гораздо чаще получают солнечные ожоги.
Напомним,