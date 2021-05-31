Как отличить меланому от обычной родинки или родимого пятна

31 мая 2021 12:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как отличить меланому от обычной родинки или родимого пятна
Как отличить меланому от обычной родинки или родимого пятна
pixabay.com

Как понять, что родинку на коже необходимо показать врачу?

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Если на кожу активно воздействовал ультрафиолет, за всевозможными изменениями эпидермиса желательно тщательно следить, призывают медики и онкологи. 

Именно неконтролируемые солнечные ванны способны вызвать агрессивный рак кожи. Он быстро распространяется по организму и может даже при визуально небольшом поражении прорастать в более глубокие слои кожи. 

Риск онкологии увеличивается после посещения соляриев, если у вас много родинок или веснушек. Известно и то, что люди с бледной кожей и светлыми волосами гораздо чаще получают солнечные ожоги.

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Беспокойство должны вызывать новые родники или резкие изменения уже существующих родимых пятен, например, их рост, разрастание, появление неровных контуров, изменение формы, кровоточивость и так далее. 

Напомним,

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