О чем говорит наш организм: ТОП-5 неочевидных симптомов рака

Никто из нас не защищен, к сожалению, от развития не только хронических заболеваний, но и весьма опасных.

Вздутие живота

Особенно, это касается рака. Часто его симптомы очень хитро маскируется под менее страшные проблемы. Стоит только внимательнее относиться к вашему здоровью и регулярно проверяться. Обратите особое внимание на следующие симптомы.

Вздутие время от времени случается с каждым. Часто причинами становятся неправильное питание и сильный стресс. Также у девушек подобная проблема наблюдается при месячных. Если же критические дни закончились, а вздутие не прекращается, обратите на это внимание. Особенно, если ваше питание в порядке и у вас нет запоров. Подобная симптоматика может указывать на рак матки или яичников. В любом случае, первым делом стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Нерегулярный цикл и боль

Проблемы с глотанием

Сбои в цикле случались с каждой девушкой. И причин на это существует множество. Но если с каждым месяцем ваш цикл нарушается все больше и больше, а между ним у вас появляется кровотечение, тазовая боль, обязательно сходите на УЗИ. Вам срочно стоит исключить факт наличия рака матки.

Такие трудности могут наблюдаться при простуде. Но если вы не болеете, а глотать все равно больно на протяжение нескольких недель, то обязательно обратитесь за консультацией к врачу. Возможно, у вас есть подозрение на рак пищевода, желудка либо горла.

Синяки на теле

Часто мы не придаем значения синякам и тому, откуда они взялись. Но если в последнее время вы стали наблюдать их все чаще и чаще на своем теле и просто не можете понять, где ударились - придайте этому значение. Такой симптом часто объясняют начальной стадией лейкемии. Болезнь снижает способности крови транспортировать кислород и свертываться. Как следствие этого - гематома на теле.

Потеря веса

Если вы, конечно, не занимаетесь активно в зале. Обычно потеря лишних килограммов сопровождается только хорошими впечатлениями. Но вот если для вас это не цель первой важности, вы не сидите на дефиците калорий, не испытываете стрессов, а масса тела уменьшается - серьезно задумайтесь. К сожалению, такой симптом характерен для рака пищевода, поджелудочной железы, печени, толстой кишки либо лейкемии. Последнюю, к слову, диагностируют чаще всего.

Напомним,