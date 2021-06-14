Привычки, которые негативно влияют на зрение
Рассказываем о привычках, способных негативно повлиять на зрение человека.
Постоянное солнце
Неправильная диета
К сожалению, пища тоже влияет на состояние глаз. Жирная, приготовленная в промышленных условиях пища с большим количеством вредных веществ (холестерина, трансжиров), вызывает воспалительные процессы.
Нарушение правила 20-20-20
Напряжение и стрессы
Постоянное напряжение, стрессы, переживания наносят ущерб всему организму, а для глаз могут обернуться настоящей катастрофой. Дело в том, что во время стресса в организм выбрасывается гормон стресса, он негативно влияет на работу нервной системы и истощает запас питательных веществ.
Напомним,