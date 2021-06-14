Привычки, которые негативно влияют на зрение

14 июня 2021 11:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Привычки, которые негативно влияют на зрение
Привычки, которые негативно влияют на зрение
pixabay.com

Рассказываем о привычках, способных негативно повлиять на зрение человека.

Постоянное солнце 

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Ультрафиолетовые лучи негативно воздействуют не только на кожу, но и на слизистую оболочку глаз, поэтому их нужно защищать в летний период, носить шляпы с широкими полями, защитные очки (важно, чтобы они плотно прилегали к коже) или линзы с защитой от ультрафиолета.

Неправильная диета 

К сожалению, пища тоже влияет на состояние глаз. Жирная, приготовленная в промышленных условиях пища с большим количеством вредных веществ (холестерина, трансжиров), вызывает воспалительные процессы.

Нарушение правила 20-20-20

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Помните, что при работе с компьютером необходимо каждые 20 минут отводить глаза в сторону и держать фокус на протяжении 20 секунд на предмете, расположенном на расстоянии 20 сантиметров?

Напряжение и стрессы

Постоянное напряжение, стрессы, переживания наносят ущерб всему организму, а для глаз могут обернуться настоящей катастрофой. Дело в том, что во время стресса в организм выбрасывается гормон стресса, он негативно влияет на работу нервной системы и истощает запас питательных веществ. 

Напомним, 

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