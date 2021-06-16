Как не отравиться ранними овощами и фруктами: рекомендации Минздрава

16 июня 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как не отравиться ранними овощами и фруктами: рекомендации Минздрава
Как не отравиться ранними овощами и фруктами: рекомендации Минздрава
pixabay.com

Сезонными овощами и фруктами можно отравиться, предупреждают в Министерстве Здравоохранения Украины.

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В Минздраве рассказали, чем грозят эти продукты и как уберечься от негативных последствий во время их потребления.

Какой вред могут нести сезонные овощи и фрукты

Первое и самое главное правило заключается в том, что овощи и фрукты необходимо мыть перед употреблением. На кожуре могут находиться разные бактерии, например, сальмонелла.

Чтобы не отравиться, придерживайтесь нескольких простых правил. 

1. Мойте руки перед приемом пищи.

2. Мойте фрукты и овощи под проточной водой, очищайте их.

3. Не используйте мило или средство для мытья, достаточно будет пройтись щеткой. 

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4. Выбирайте товар, который не был поврежден.

5. Не стоит покупать овощи и фрукты, которые уже нарезаны на кусочки.

6. После мытья вытирать продукты бумажной салфеткой;

Напомним,

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