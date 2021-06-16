Как не отравиться ранними овощами и фруктами: рекомендации Минздрава
Сезонными овощами и фруктами можно отравиться, предупреждают в Министерстве Здравоохранения Украины.
Какой вред могут нести сезонные овощи и фрукты
Первое и самое главное правило заключается в том, что овощи и фрукты необходимо мыть перед употреблением. На кожуре могут находиться разные бактерии, например, сальмонелла.
Чтобы не отравиться, придерживайтесь нескольких простых правил.
1. Мойте руки перед приемом пищи.
2. Мойте фрукты и овощи под проточной водой, очищайте их.
3. Не используйте мило или средство для мытья, достаточно будет пройтись щеткой.
5. Не стоит покупать овощи и фрукты, которые уже нарезаны на кусочки.
6. После мытья вытирать продукты бумажной салфеткой;
Напомним,