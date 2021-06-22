7 причин развития варикоза
Варикоз является как косметической, так и медицинской проблемой.
Заболевание считается довольно распространенным, однако в каждом конкретном случае есть факторы, способствующие его развитию. Заведующий отделением предоперационной диагностики и восстановительного лечения, научный сотрудник отдела хирургии магистральных сосудов Национального института хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова, сосудистый хирург высшей категории, флеболог Михаилом Артеменко назвал причины возникновения варикоза.
1. Наследственность, которая проявляется в аномалиях сосудов.
2. Нагрузка на сосуды, что характерно для людей, которые тяжело работают или стоят на рабочем месте.
3. Лишний вес, который тоже грузит сосуды.
5. Беременность.
6. Нарушения в эндокринной системе, в том числе при приеме гормональных средств.
7. Пожилой возраст.
Специалист отметил, что болезнь может начать развиваться даже в подростковом возрасте.
Если человек хочет, чтобы варикозных вен не было видно, то для достижения косметического эффекта ему придется какую-то операцию делать. Без хирургического вмешательства, с разрезом или без, не получится обойтись в этом случае.
Напомним,