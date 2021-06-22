7 причин развития варикоза

22 июня 2021 10:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

7 причин развития варикоза
7 причин развития варикоза
pixabay.com

Варикоз является как косметической, так и медицинской проблемой.

Читайте такжеКак избежать варикоза в летний сезон: ТОП-5 советов
Расширенные вены — это варикоз. Диагностировать его легко по визуальным проявлениям на ногах.

Заболевание считается довольно распространенным, однако в каждом конкретном случае есть факторы, способствующие его развитию. Заведующий отделением предоперационной диагностики и восстановительного лечения, научный сотрудник отдела хирургии магистральных сосудов Национального института хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова, сосудистый хирург высшей категории, флеболог Михаилом Артеменко назвал причины возникновения варикоза.

1. Наследственность, которая проявляется в аномалиях сосудов. 

2. Нагрузка на сосуды, что характерно для людей, которые тяжело работают или стоят на рабочем месте.

3. Лишний вес, который тоже грузит сосуды.

Читайте такжеВарикоз: полезные советы, как его избежать
4. Малоподвижный образ жизни, например, работа в офисе.

5. Беременность.

6. Нарушения в эндокринной системе, в том числе при приеме гормональных средств.

7. Пожилой возраст. 

Специалист отметил, что болезнь может начать развиваться даже в подростковом возрасте. 

Если человек хочет, чтобы варикозных вен не было видно, то для достижения косметического эффекта ему придется какую-то операцию делать. Без хирургического вмешательства, с разрезом или без, не получится обойтись в этом случае.

Напомним,

Облако тегов

здоровье здоровье и красота советы советы врача

Материалы по теме

Магнитные бури 22 июня 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 22 июня 2021 в Украине
Магнитные бури 21 июня 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 21 июня 2021 в Украине
Співають всі: стало известно имя звезды, которая возглавит жюри уникального шоу
Новости

Співають всі: стало известно имя звезды, которая возглавит жюри уникального шоу
Затерянный мир: ТОП-5 фактов о ведущем Геннадии Попенко
Новости

Затерянный мир: ТОП-5 фактов о ведущем Геннадии ПопенкоЭксклюзив

Популярное на сайте

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек

В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек
Пелена: смотреть 6 серию онлайн

Пелена: смотреть 6 серию онлайн
Троица 2021: поздравления в стихах и прозе

Троица 2021: поздравления в стихах и прозе

Популярное видео

В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек

В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек
Пелена: смотреть 6 серию онлайн

Пелена: смотреть 6 серию онлайн
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 17.06.2021)

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 17.06.2021)
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 11 серию (эфир 17.06.2021)

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 11 серию (эфир 17.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK