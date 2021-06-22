7 причин развития варикоза

Варикоз является как косметической, так и медицинской проблемой.

Расширенные вены — это варикоз. Диагностировать его легко по визуальным проявлениям на ногах.

Заболевание считается довольно распространенным, однако в каждом конкретном случае есть факторы, способствующие его развитию. Заведующий отделением предоперационной диагностики и восстановительного лечения, научный сотрудник отдела хирургии магистральных сосудов Национального института хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова, сосудистый хирург высшей категории, флеболог Михаилом Артеменко назвал причины возникновения варикоза.

1. Наследственность, которая проявляется в аномалиях сосудов.

2. Нагрузка на сосуды, что характерно для людей, которые тяжело работают или стоят на рабочем месте.

3. Лишний вес, который тоже грузит сосуды.

4. Малоподвижный образ жизни, например, работа в офисе.

5. Беременность.

6. Нарушения в эндокринной системе, в том числе при приеме гормональных средств.

7. Пожилой возраст.

Специалист отметил, что болезнь может начать развиваться даже в подростковом возрасте.

Если человек хочет, чтобы варикозных вен не было видно, то для достижения косметического эффекта ему придется какую-то операцию делать. Без хирургического вмешательства, с разрезом или без, не получится обойтись в этом случае.

Напомним,