Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки

19 июля 2021 15:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки
Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки
pixabay.com

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, в каких случаях не стоит употреблять кислые зеленые яблоки.

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Специалист подчеркнула, что в первую очередь отказывать себе в зеленых яблоках должны люди с диагнозом панкреатит и дискинезия желчевыводящих путей. В фазе обострения данных заболеваний яблоки так и вовсе относятся к запретной пище.

При таких заболеваниях яблоки в целом употреблять можно, но сладкие сорта или, например, запеченные. Если у вас гастрит или язвенная болезнь, то можно кушать не более одного яблока в день, если речь идет о зеленых. Лучше съесть его после основного приема пищи, а не на голодный желудок.

Врач также отметила, что кислые сорта вредят эмали всех без исключения людей. 

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После такого перекуса желательно прополоскать рот водой.

Здоровому человеку желательно съедать не более двух зеленых яблок в день. Оптимально.

Напомним,

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