Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки
19 июля 2021 15:30
Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки
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Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, в каких случаях не стоит употреблять кислые зеленые яблоки.
При таких заболеваниях яблоки в целом употреблять можно, но сладкие сорта или, например, запеченные. Если у вас гастрит или язвенная болезнь, то можно кушать не более одного яблока в день, если речь идет о зеленых. Лучше съесть его после основного приема пищи, а не на голодный желудок.
Врач также отметила, что кислые сорта вредят эмали всех без исключения людей.
Здоровому человеку желательно съедать не более двух зеленых яблок в день. Оптимально.
Напомним,