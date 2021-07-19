Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки

Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, в каких случаях не стоит употреблять кислые зеленые яблоки.

Специалист подчеркнула, что в первую очередь отказывать себе в зеленых яблоках должны люди с диагнозом панкреатит и дискинезия желчевыводящих путей. В фазе обострения данных заболеваний яблоки так и вовсе относятся к запретной пище.

При таких заболеваниях яблоки в целом употреблять можно, но сладкие сорта или, например, запеченные. Если у вас гастрит или язвенная болезнь, то можно кушать не более одного яблока в день, если речь идет о зеленых. Лучше съесть его после основного приема пищи, а не на голодный желудок.

Врач также отметила, что кислые сорта вредят эмали всех без исключения людей.

После такого перекуса желательно прополоскать рот водой.

Здоровому человеку желательно съедать не более двух зеленых яблок в день. Оптимально.

Напомним,