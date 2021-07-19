Как часто следует принимать пищу: отвечает диетолог

19 июля 2021 15:59 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как часто следует принимать пищу: отвечает диетолог
Как часто следует принимать пищу: отвечает диетолог
pixabay.com

Как часто необходимо питаться, чтобы оставаться в форме?

Многие диетологи и специалисты в сфере питания стоят на позиции, что кушать нужно часто, но какие перерывы между приемами пищи оптимальны?

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По словам диетолога Лоры Филипповой, важно не испытывать голод постоянно и не переедать. Чем чаще мы едим, тем больше нам хочется есть, поэтому между приемами пищи должно проходить время, чтобы инсулин (гормон, ответственный за запасы жира) опускался до нормальных значений. 

Специалист советует оптимальный перерыв в 4 часа (главное, чтобы между приемами пищи проходило не менее 3 и не более 5 часов).

Не живите с дефицитом калорий, если вы не планируете похудеть. Дефицит увеличивает вероятность так называемого пищевого срыва, который способствует набору веса и повышает риск проблем с обменом.
Напомним,

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