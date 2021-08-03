Что делать, если диагностировали диабет второго типа?

3 августа 2021 13:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Что делать, если диагностировали диабет второго типа?
Что делать, если диагностировали диабет второго типа?
pixabay.com

Если человек хочет оставить диабет второго типа позади, он должен избавиться от лишнего веса.

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Исследователи из Великобритании изучили сведения о состоянии здоровья 0,5 млн людей с разным индексом массы тела. Они смогли проследить связь между уровнем ожирения и частотой возникновения диабета.

У людей с лишним весом диабет, не имеющий связи с наследственностью, фиксируется в 11 раз чаще.

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По мнению ученых, пациенты с диабетом на ранних стадиях должны обязательно похудеть. Избавление от лишних килограммов поможет им устранить большинство симптомом сахарного диабета, замедлить развитие болезни, а со временем излечиться. 

Примечательно, что на возникновение болезни не влияют ни гены, связанные с диабетом, ни длительность пребывания в определенном весе. По словам медиков, важен лишь сам вес, для каждого человека есть свой критический порог.

Напомним,

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