Что делать, если диагностировали диабет второго типа?

Если человек хочет оставить диабет второго типа позади, он должен избавиться от лишнего веса.

Исследователи из Великобритании изучили сведения о состоянии здоровья 0,5 млн людей с разным индексом массы тела. Они смогли проследить связь между уровнем ожирения и частотой возникновения диабета.

У людей с лишним весом диабет, не имеющий связи с наследственностью, фиксируется в 11 раз чаще.

По мнению ученых, пациенты с диабетом на ранних стадиях должны обязательно похудеть. Избавление от лишних килограммов поможет им устранить большинство симптомом сахарного диабета, замедлить развитие болезни, а со временем излечиться.

Примечательно, что на возникновение болезни не влияют ни гены, связанные с диабетом, ни длительность пребывания в определенном весе. По словам медиков, важен лишь сам вес, для каждого человека есть свой критический порог.

Напомним,