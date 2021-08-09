Магнитные бури 9 августа 2021 в Украине
9 августа 2021 00:10
Магнитные бури 9 августа 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 9 августа?
Магнитные бури не будут вас беспокоить.
Солнечная погода 9 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Вторая магнитная буря в августе 2021 года ожидается 10 августа. Она будет сильнее предшественницы и достигнет 4 баллов. Такие возмущения почувствуют 90% метеозависимых. Неблагоприятная обстановка продлится один день.
Напомним,