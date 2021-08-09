Магнитные бури 9 августа 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 9 августа?

Солнечная погода 9 августа:

Вероятность магнитных бурь – 15%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца передают, что в понедельник, 9 августа, геомагнитная погода останется благоприятной. Магнитные бури не будут вас беспокоить.

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Вторая магнитная буря в августе 2021 года ожидается 10 августа. Она будет сильнее предшественницы и достигнет 4 баллов. Такие возмущения почувствуют 90% метеозависимых. Неблагоприятная обстановка продлится один день.

Напомним,