Магнитные бури 9 августа 2021 в Украине

9 августа 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 9 августа 2021 в Украине
Магнитные бури 9 августа 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 9 августа?

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Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца передают, что в понедельник, 9 августа, геомагнитная погода останется  благоприятной. Магнитные бури не будут вас беспокоить.

Солнечная погода 9 августа:  

  • Вероятность магнитных бурь – 15%;                     
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Вторая магнитная буря в августе 2021 года ожидается 10 августа. Она будет сильнее предшественницы и достигнет 4 баллов. Такие возмущения почувствуют 90% метеозависимых. Неблагоприятная обстановка продлится один день. 

Напомним,

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