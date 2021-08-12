Магнитные бури 12 августа 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 12 августа?

Солнечная погода 12 августа:

Вероятность магнитных бурь – 40%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца передают, что магнитная буря , которая беспокоила украинцев для предыдущих дня, наконец, отступает. Ожидается спокойный и благоприятный день без значительных возмущений.

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Во время магнитной бури медики рекомендуют снижать темп жизни и избегать стрессов. Любое напряжение, как психоэмоциональное, так и физическое может привести к скачкам давления, мигреням, приступам апатии и так далее.

Напомним,