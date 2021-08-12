Магнитные бури 12 августа 2021 в Украине
12 августа 2021 00:10
Магнитные бури 12 августа 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 12 августа?
магнитная буря, которая беспокоила украинцев для предыдущих дня, наконец, отступает. Ожидается спокойный и благоприятный день без значительных возмущений.
Солнечная погода 12 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 40%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Во время магнитной бури медики рекомендуют снижать темп жизни и избегать стрессов. Любое напряжение, как психоэмоциональное, так и физическое может привести к скачкам давления, мигреням, приступам апатии и так далее.
Напомним,