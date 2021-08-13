Магнитные бури 13 августа 2021 в Украине

13 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 13 августа 2021 в Украине
Магнитные бури 13 августа 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 13 августа?

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Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца информируют, что в пятницу, 13 августа, ожидается спокойная и без значительных геомагнитных возмущений погода. Магнитные бури остались в прошлом, переживать не стоит. 

Солнечная погода 13 августа:    

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                     
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Во время магнитной бури медики рекомендуют снижать темп жизни и избегать стрессов. Любое напряжение, как психоэмоциональное, так и физическое может привести к скачкам давления, мигреням, приступам апатии и так далее. 

Напомним,

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