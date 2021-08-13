Магнитные бури 13 августа 2021 в Украине
13 августа 2021 00:20
Магнитные бури 13 августа 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 13 августа?
Магнитные бури остались в прошлом, переживать не стоит.
Солнечная погода 13 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Во время магнитной бури медики рекомендуют снижать темп жизни и избегать стрессов. Любое напряжение, как психоэмоциональное, так и физическое может привести к скачкам давления, мигреням, приступам апатии и так далее.
Напомним,