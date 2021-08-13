Магнитные бури 13 августа 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 13 августа?

Солнечная погода 13 августа:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца информируют, что в пятницу, 13 августа, ожидается спокойная и без значительных геомагнитных возмущений погода. Магнитные бури остались в прошлом, переживать не стоит.

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Во время магнитной бури медики рекомендуют снижать темп жизни и избегать стрессов. Любое напряжение, как психоэмоциональное, так и физическое может привести к скачкам давления, мигреням, приступам апатии и так далее.

Напомним,