Магнитные бури 15 августа 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 15 августа?

Солнечная погода 15 августа:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца сообщают, что в воскресенье, 15 августа, ожидаются незначительные возмущения, которые не достигнут статуса магнитных бурь и не повлияют на самочувствие украинцев.

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Помните, что магнитные бури усложняют работу сердечно-сосудистой системы человека. Из-за этого и появляются дискомфортные состояния, например, головная боль, скачки давления и другие неприятные ощущения. В дни бурь нежелательно заниматься активной физической работой.

Напомним,