Магнитные бури 15 августа 2021 в Украине
15 августа 2021 00:10
Магнитные бури 15 августа 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 15 августа?
магнитных бурь и не повлияют на самочувствие украинцев.
Солнечная погода 15 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Помните, что магнитные бури усложняют работу сердечно-сосудистой системы человека. Из-за этого и появляются дискомфортные состояния, например, головная боль, скачки давления и другие неприятные ощущения. В дни бурь нежелательно заниматься активной физической работой.
Напомним,