Магнитные бури 17 августа 2021 в Украине

17 августа 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 17 августа 2021 в Украине
Магнитные бури 17 августа 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 17 августа?

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Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца сообщают, что во вторник, 17 августа ожидается интенсивная магнитная буря, которая, к сожалению, может повлиять на самочувствие украинцев.

Солнечная погода 17 августа:    

  • Вероятность магнитных бурь – 60%;                     
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Отметим, что во время магнитных бурь под нагрузкой работают все системы жизнедеятельности организма, но особенным нагрузкам подвергается сердечно-сосудистая система. Из-за этого медики рекомендуют во время магнитных возмущений избегать как физических нагрузок, так и стрессов. 

Напомним,

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