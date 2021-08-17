Магнитные бури 17 августа 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 17 августа?

Солнечная погода 17 августа:

Вероятность магнитных бурь – 60%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца сообщают, что во вторник, 17 августа ожидается интенсивная магнитная буря , которая, к сожалению, может повлиять на самочувствие украинцев.

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Отметим, что во время магнитных бурь под нагрузкой работают все системы жизнедеятельности организма, но особенным нагрузкам подвергается сердечно-сосудистая система. Из-за этого медики рекомендуют во время магнитных возмущений избегать как физических нагрузок, так и стрессов.

Напомним,