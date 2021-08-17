Магнитные бури 17 августа 2021 в Украине
17 августа 2021 00:10
Магнитные бури 17 августа 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 17 августа?
магнитная буря, которая, к сожалению, может повлиять на самочувствие украинцев.
Солнечная погода 17 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 60%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Отметим, что во время магнитных бурь под нагрузкой работают все системы жизнедеятельности организма, но особенным нагрузкам подвергается сердечно-сосудистая система. Из-за этого медики рекомендуют во время магнитных возмущений избегать как физических нагрузок, так и стрессов.
Напомним,