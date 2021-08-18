Магнитные бури 18 августа 2021 в Украине
18 августа 2021 00:10
Магнитные бури 18 августа 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в среду, 18 августа?
Магнитная буря, которая принесла дискомфорт вчера, к вечеру полностью сойдет на нет.
Солнечная погода 18 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 30%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Будьте внимательны со своим здоровьем во время магнитных бурь! Очень важно не перенапрягаться и избегать стрессов, которые могут спровоцировать в дни геомагнитных возмущений приступы гипертонии (повышения давления), головную боль и даже мигрень. Не рекомендованы также и физические нагрузки.
Напомним,