Магнитные бури 19 августа 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 19 августа?

Солнечная погода 19 августа:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца сообщают, что геомагнитная обстановка в четверг, 19 августа, стабилизируется. Магнитная буря , ставшая причиной дискомфорта ранее, окончательно сойдет на нет в этот день.

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Будьте внимательны со своим здоровьем во время магнитных бурь! Очень важно не перенапрягаться и избегать стрессов, которые могут спровоцировать в дни геомагнитных возмущений приступы гипертонии (повышения давления), головную боль и даже мигрень. Не рекомендованы также и физические нагрузки.

Напомним,