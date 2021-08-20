Магнитные бури 20 августа 2021 в Украине
20 августа 2021 00:20
Магнитные бури 20 августа 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 20 августа?
Магнитная буря не станет поводом для беспокойства в этот день!
Солнечная погода 20 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Будьте внимательны со своим здоровьем во время магнитных бурь! Очень важно не перенапрягаться и избегать стрессов, которые могут спровоцировать в дни геомагнитных возмущений приступы гипертонии (повышения давления), головную боль и даже мигрень. Не рекомендованы также и физические нагрузки.
Напомним,