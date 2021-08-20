Магнитные бури 20 августа 2021 в Украине

20 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Магнитные бури 20 августа 2021 в Украине
Магнитные бури 20 августа 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 20 августа?

Читайте такжеЕсли хочешь быть здоров – закаляйся
Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца сообщают, что геомагнитная обстановка в пятницу, 20 августа, стабилизируется. Магнитная буря не станет поводом для беспокойства в этот день!

Солнечная погода 20 августа:    

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                      
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Будьте внимательны со своим здоровьем во время магнитных бурь! Очень важно не перенапрягаться и избегать стрессов, которые могут спровоцировать в дни геомагнитных возмущений приступы гипертонии (повышения давления), головную боль и даже мигрень. Не рекомендованы также и физические нагрузки. 

Напомним,

Облако тегов

здоровье магнитная буря здоровье и красота погода погода в Украине

Материалы по теме

Почему вредно купаться в воде, которая цветет
Lifestyle

Почему вредно купаться в воде, которая цветет
Как защитить себя от Дельта-коронавируса
Наука и техника

Как защитить себя от Дельта-коронавируса
Магнитные бури 19 августа 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 19 августа 2021 в Украине
Алисса Милано вместе с дядей попала в серьезное ДТП
Новости

Алисса Милано вместе с дядей попала в серьезное ДТП

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK