Магнитные бури 21 августа 2021 в Украине
21 августа 2021 00:20
Магнитные бури 21 августа 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 21 августа?
возмущения магниного поля.
Солнечная погода 21 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Будьте внимательны со своим здоровьем во время магнитных бурь! Очень важно не перенапрягаться и избегать стрессов, которые могут спровоцировать в дни геомагнитных возмущений приступы гипертонии (повышения давления), головную боль и даже мигрень. Не рекомендованы также и физические нагрузки.
Напомним,