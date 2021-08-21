Магнитные бури 21 августа 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 21 августа?

Солнечная погода 21 августа:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца передают, что в выходной день, субботу, геомагнитная обстановка будет спокойной и стабильной. В течение дня ожидаются лишь незначительные возмущения магниного поля

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Будьте внимательны со своим здоровьем во время магнитных бурь! Очень важно не перенапрягаться и избегать стрессов, которые могут спровоцировать в дни геомагнитных возмущений приступы гипертонии (повышения давления), головную боль и даже мигрень. Не рекомендованы также и физические нагрузки.

Напомним,