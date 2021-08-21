Магнитные бури 21 августа 2021 в Украине

21 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 21 августа 2021 в Украине
Магнитные бури 21 августа 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 21 августа?

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Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца передают, что в выходной день, субботу, геомагнитная обстановка будет спокойной и стабильной. В течение дня ожидаются лишь незначительные возмущения магниного поля.

Солнечная погода 21 августа:    

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                      
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Будьте внимательны со своим здоровьем во время магнитных бурь! Очень важно не перенапрягаться и избегать стрессов, которые могут спровоцировать в дни геомагнитных возмущений приступы гипертонии (повышения давления), головную боль и даже мигрень. Не рекомендованы также и физические нагрузки. 

Напомним,

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