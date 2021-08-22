Магнитные бури 22 августа 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 22 августа?

Солнечная погода 22 августа:

Вероятность магнитных бурь – 30%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца предупреждают, что в предпраздничное воскресенье, 22 августа, ожидаются магнитные бури , способные ухудшить самочувствие метеозависимых.

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В период геомагнитных возмущений желательно не напрягаться, избегайте физического и психологического напряжения. В дни бурь с дополнительной нагрузкой работают все системы организма, особенно это касается сердечно-сосудистой системы. Внимательно следите за своим давлением!

Напомним,