Магнитные бури 22 августа 2021 в Украине

22 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 22 августа 2021 в Украине
Магнитные бури 22 августа 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 22 августа?

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Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца предупреждают, что в предпраздничное воскресенье, 22 августа, ожидаются  магнитные бури, способные ухудшить самочувствие метеозависимых. 

Солнечная погода 22 августа:    

  • Вероятность магнитных бурь – 30%;                      
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

В период геомагнитных возмущений желательно не напрягаться, избегайте физического и психологического напряжения. В дни бурь с дополнительной нагрузкой работают все системы организма, особенно это касается сердечно-сосудистой системы. Внимательно следите за своим давлением!

Напомним,

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