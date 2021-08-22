Магнитные бури 22 августа 2021 в Украине
22 августа 2021 00:20
Магнитные бури 22 августа 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 22 августа?
магнитные бури, способные ухудшить самочувствие метеозависимых.
Солнечная погода 22 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 30%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В период геомагнитных возмущений желательно не напрягаться, избегайте физического и психологического напряжения. В дни бурь с дополнительной нагрузкой работают все системы организма, особенно это касается сердечно-сосудистой системы. Внимательно следите за своим давлением!
Напомним,