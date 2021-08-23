Магнитные бури 23 августа 2021 в Украине

23 августа 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 23 августа 2021 в Украине
Магнитные бури 23 августа 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 23 августа?

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Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца предупреждают, что в понедельник, 23 августа, украинцы все еще будут ощущать негативные последствия магнитной бури, которая произошла накануне. 

Солнечная погода 23 августа:     

  • Вероятность магнитных бурь – 30%;                      
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

В период геомагнитных возмущений желательно не напрягаться, избегайте физического и психологического напряжения. В дни бурь с дополнительной нагрузкой работают все системы организма, особенно это касается сердечно-сосудистой системы. Внимательно следите за своим давлением!

Напомним,

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здоровье магнитная буря здоровье и красота погода

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