Магнитные бури в сентябре 2021: когда наступят
26 августа 2021 15:10
Магнитные бури в сентябре 2021: когда наступят
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Расписание магнитных бурь на сентябрь 2021 года!
буря средней интенсивности прогнозируется 6 сентября. В этот день гипертоники могут столкнуться с повышением давления, поэтому желательно очень тщательно контролировать свое давление.
Осторожными врачи рекомендуют быть людям с сердечно-сосудистыми болезнями, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт.
Избегайте стрессов и перенапряжения!
Напомним,