Магнитные бури в сентябре 2021: когда наступят

Расписание магнитных бурь на сентябрь 2021 года!

Первая геомагнитная буря средней интенсивности прогнозируется 6 сентября. В этот день гипертоники могут столкнуться с повышением давления, поэтому желательно очень тщательно контролировать свое давление.

Осторожными врачи рекомендуют быть людям с сердечно-сосудистыми болезнями, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт.

Второй удар из космоса последует 26 сентября. Синоптики прогнозируют довольно мощную магнитную бурю, на которую могут отреагировать все люди, а не только метеозависимые. Нежелательно в этот день заниматься спортом.

Избегайте стрессов и перенапряжения!

Напомним,