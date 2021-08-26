Магнитные бури в сентябре 2021: когда наступят

26 августа 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури в сентябре 2021: когда наступят
Магнитные бури в сентябре 2021: когда наступят
pixabay.com

Расписание магнитных бурь на сентябрь 2021 года!

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Первая геомагнитная буря  средней интенсивности прогнозируется 6 сентября. В этот день гипертоники могут столкнуться с повышением давления, поэтому желательно очень тщательно контролировать свое давление.

Осторожными врачи рекомендуют быть людям с сердечно-сосудистыми болезнями, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт.

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Второй удар из космоса последует 26 сентября. Синоптики прогнозируют довольно мощную магнитную бурю, на которую могут отреагировать все люди, а не только метеозависимые. Нежелательно в этот день заниматься спортом.

Избегайте стрессов и перенапряжения!

Напомним,

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