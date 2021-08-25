Магнитные бури 25 августа 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 25 августа?

Солнечная погода 25 августа:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Магнитная буря , которая могла привести к ухудшению самочувствия украинцев накануне, не создаст проблем в среду, 25 августа, в первый рабочий день текущей недели. Можете провести его активно!

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Во время магнитных бурь и после геомагнитных возмущений зависимые от погоды люди могут ощущать определенный дискомфорт, например, головные боли или скачки давления. Медики рекомендуют в дни бурь преимущественно отдыхать, отказавшись от активной физической или эмоциональной нагрузки.

Напомним,