Магнитные бури 25 августа 2021 в Украине

25 августа 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 25 августа 2021 в Украине
Магнитные бури 25 августа 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 25 августа?

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Магнитная буря, которая могла привести к ухудшению самочувствия украинцев накануне, не создаст проблем в среду, 25 августа, в первый рабочий день текущей недели. Можете провести его активно!

Солнечная погода 25 августа:     

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                      
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Во время магнитных бурь и после геомагнитных возмущений зависимые от погоды люди могут ощущать определенный дискомфорт, например, головные боли или скачки давления. Медики рекомендуют в дни бурь преимущественно отдыхать, отказавшись от активной физической или эмоциональной нагрузки. 

Напомним,

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здоровье магнитная буря здоровье и красота погода

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