Медики назвали симптомы, указывающие на болезнь легких
Заболевания легких широко распространены в наши дни.
Раннее выявление этого состояния помогает избежать фатального результата, поэтому важно знать симптомы, сопровождающие его. Далеко не все из них можно воспринять как проблемы с легкими, например, изменения в голосе.
С возрастом голос меняется, но это может быть и признаком ХОБЛ. По словам доктора Линн Постон, изменения голоса, такие как охриплость, являются общими признаками ХОБЛ.
Дыхательные пути увеличиваются и для нормального голоса не создается достаточного воздушного потока.
Напомним,
- медики назвали симптомы, указывающие на болезнь легких.
- медики: вода с лимоном тоже могут навредить.