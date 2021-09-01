Медики назвали симптомы, указывающие на болезнь легких

Заболевания легких широко распространены в наши дни.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной из наиболее частых причин смерти, связанных с дыхательным органом.

Раннее выявление этого состояния помогает избежать фатального результата, поэтому важно знать симптомы, сопровождающие его. Далеко не все из них можно воспринять как проблемы с легкими, например, изменения в голосе.

С возрастом голос меняется, но это может быть и признаком ХОБЛ. По словам доктора Линн Постон, изменения голоса, такие как охриплость, являются общими признаками ХОБЛ.

Дыхательные пути увеличиваются и для нормального голоса не создается достаточного воздушного потока.

Она отмечает, что воспаление, вызванное ХОБЛ, также может вызвать отек и лишнее покрытие слизью голосовых связок. Постон подчеркивает, что такие симптомы говорят о достаточно серьезное развитие ХОБЛ, требует немедленной консультации с врачом.

Напомним,