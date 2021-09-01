Медики назвали симптомы, указывающие на болезнь легких

1 сентября 2021 15:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Медики назвали симптомы, указывающие на болезнь легких
Медики назвали симптомы, указывающие на болезнь легких
pixabay.com

Заболевания легких широко распространены в наши дни.

Читайте такжеХронический цистит: какие привычки могут способствовать его развитию
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной из наиболее частых причин смерти, связанных с дыхательным органом.

Раннее выявление этого состояния помогает избежать фатального результата, поэтому важно знать симптомы, сопровождающие его. Далеко не все из них можно воспринять как проблемы с легкими, например, изменения в голосе.

С возрастом голос меняется, но это может быть и признаком ХОБЛ. По словам доктора Линн Постон, изменения голоса, такие как охриплость, являются общими признаками ХОБЛ.

Дыхательные пути увеличиваются и для нормального голоса не создается достаточного воздушного потока.

Читайте такжеЕсли хочешь быть здоров – закаляйся
Она отмечает, что воспаление, вызванное ХОБЛ, также может вызвать отек и лишнее покрытие слизью голосовых связок. Постон подчеркивает, что такие симптомы говорят о достаточно серьезное развитие ХОБЛ, требует немедленной консультации с врачом. 

Напомним, 

 

Облако тегов

здоровье советы врача медики симптомы

Материалы по теме

Как защитить кишечник от коронавируса
ЗОЖ

Как защитить кишечник от коронавируса
Магнитные бури 1 сентября 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 1 сентября 2021 в Украине
Ученые: даже незначительная доза алкоголя может нарушить ритм сердца
Наука и техника

Ученые: даже незначительная доза алкоголя может нарушить ритм сердца
Грипп и COVID-19: к чему готовиться этой осенью
ЗОЖ

Грипп и COVID-19: к чему готовиться этой осенью

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе
Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?

Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)
МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)

МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.08.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.08.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK