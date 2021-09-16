Диагностируем проблемы по цвету языка

16 сентября 2021 14:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Диагностируем проблемы по цвету языка
Диагностируем проблемы по цвету языка
pixabay.com

Методика изучения языка для самостоятельной диагностики применялась еще в древнем Китае.

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Язык и в наши дни остается источником ценной информации о состоянии организма, главное, уметь ее правильно считать и проанализировать. Для этого вам не потребуется идти к врачу, провести осмотр ротовой полости может каждый из нас.

Здоровый язык 

Если вы абсолютно здоровы и ничто не оказывает негативного влияния на язык, то он будет иметь розовый цвет и шероховатую поверхность. 

Если вы видите перед собой другое, то давайте разбираться, о чем нам хочет рассказать язык. 

Цвет языка о чем говорит

  1. Бордовый - инфекционные заболевания.
  2. Бледный - проблемы с сердцем, неправильное питание.
  3. Желтый - проблемы с желудочно-кишечным трактом.
  4. Фиолетовый - заболевания дыхательной системы.
  5. Серый - указывает на скопление бактерий в желобках вкусовых сосочков.
  6. Черный - говорит о слабости печени и селезенки, дизентерии, о серьезных вирусных инфекциях и даже об абсцессах.
  7. Синий - указывает на заболевание почек.
  8. Белый - признак орального кандидоза, грибковой инфекции в полости рта.
  9. Голубоватый - указывает на плохую циркуляции крови, цинге и при отравлениях тяжелыми металлами, особенно ртутью.
  10. Коричневый - указывает на кровотечения в полости рта.

Если вы заметили налет на языке, то и его цвет  необходимо досконально изучить.

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Появление белого налета фиксируется чаще всего, переживать в этом случае не стоит! Белый налет присутствует на языке здорового человека. Налет желтого цвета должен стать сигналом к диагностике органов желудочно-кишечного тракта. 

Налет серого или черного цвета возникает у людей с хроническими заболеваниями.

Коричневый налет  указывает на тяжелые или хронические болезни ЖКТ, а также на заболевания легких

Напомним, 

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