Диагностируем проблемы по цвету языка
Методика изучения языка для самостоятельной диагностики применялась еще в древнем Китае.
Здоровый язык
Если вы абсолютно здоровы и ничто не оказывает негативного влияния на язык, то он будет иметь розовый цвет и шероховатую поверхность.
Если вы видите перед собой другое, то давайте разбираться, о чем нам хочет рассказать язык.
Цвет языка о чем говорит
- Бордовый - инфекционные заболевания.
- Бледный - проблемы с сердцем, неправильное питание.
- Желтый - проблемы с желудочно-кишечным трактом.
- Фиолетовый - заболевания дыхательной системы.
- Серый - указывает на скопление бактерий в желобках вкусовых сосочков.
- Черный - говорит о слабости печени и селезенки, дизентерии, о серьезных вирусных инфекциях и даже об абсцессах.
- Синий - указывает на заболевание почек.
- Белый - признак орального кандидоза, грибковой инфекции в полости рта.
- Голубоватый - указывает на плохую циркуляции крови, цинге и при отравлениях тяжелыми металлами, особенно ртутью.
- Коричневый - указывает на кровотечения в полости рта.
Если вы заметили налет на языке, то и его цвет необходимо досконально изучить.
Налет серого или черного цвета возникает у людей с хроническими заболеваниями.
Коричневый налет указывает на тяжелые или хронические болезни ЖКТ, а также на заболевания легких
Напомним,