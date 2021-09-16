Диагностируем проблемы по цвету языка

Методика изучения языка для самостоятельной диагностики применялась еще в древнем Китае.

Здоровый язык

Язык и в наши дни остается источником ценной информации о состоянии организма , главное, уметь ее правильно считать и проанализировать. Для этого вам не потребуется идти к врачу, провести осмотр ротовой полости может каждый из нас.

Если вы абсолютно здоровы и ничто не оказывает негативного влияния на язык, то он будет иметь розовый цвет и шероховатую поверхность.

Если вы видите перед собой другое, то давайте разбираться, о чем нам хочет рассказать язык.

Цвет языка о чем говорит

Бордовый - инфекционные заболевания. Бледный - проблемы с сердцем, неправильное питание. Желтый - проблемы с желудочно-кишечным трактом. Фиолетовый - заболевания дыхательной системы. Серый - указывает на скопление бактерий в желобках вкусовых сосочков. Черный - говорит о слабости печени и селезенки, дизентерии, о серьезных вирусных инфекциях и даже об абсцессах. Синий - указывает на заболевание почек. Белый - признак орального кандидоза, грибковой инфекции в полости рта. Голубоватый - указывает на плохую циркуляции крови, цинге и при отравлениях тяжелыми металлами, особенно ртутью. Коричневый - указывает на кровотечения в полости рта.

Если вы заметили налет на языке, то и его цвет необходимо досконально изучить.

Появление белого налета фиксируется чаще всего, переживать в этом случае не стоит! Белый налет присутствует на языке здорового человека. Налет желтого цвета должен стать сигналом к диагностике органов желудочно-кишечного тракта.

Налет серого или черного цвета возникает у людей с хроническими заболеваниями.

Коричневый налет указывает на тяжелые или хронические болезни ЖКТ, а также на заболевания легких

Напомним,