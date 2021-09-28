Почему не стоит злоупотреблять газированными напитками
Диетологи рекомендуют сократить употребление газировки, поскольку увлечение напитками с пузырьками вредит кишечнику.
Такие напитки насыщают углекислым газом, а он может раздражать слизистую оболочку желудка, стимулировать выработку соляной кислоты, вызывать вздутие живота и нарушения работы кишечника. Даже вода с газом вредна, особенно для тех, кто страдает от язвы желудка.
Во время эксперимента сравнивалось здоровье тех, кто не пил газировку, а также тех, кто отдавай ей предпочтение регулярно.
Выяснилось, что во второй группе рак поджелудочной железы проявляется на 87% чаще, а вот употребление соков в такого эффекта не приводит. Кроме того, любители газировки гораздо чаще страдали от проблем с кишечником.
Напомним,