Почему не стоит злоупотреблять газированными напитками

Диетологи рекомендуют сократить употребление газировки, поскольку увлечение напитками с пузырьками вредит кишечнику.

Такие напитки насыщают углекислым газом, а он может раздражать слизистую оболочку желудка, стимулировать выработку соляной кислоты, вызывать вздутие живота и нарушения работы кишечника. Даже вода с газом вредна, особенно для тех, кто страдает от язвы желудка.

Американские медики недавно сообщили о завершении масштабного исследования, в рамках которого они 14 лет наблюдали за здоровьем кишечника 6 тысяч жителей Сингапура.

Во время эксперимента сравнивалось здоровье тех, кто не пил газировку, а также тех, кто отдавай ей предпочтение регулярно.

Выяснилось, что во второй группе рак поджелудочной железы проявляется на 87% чаще, а вот употребление соков в такого эффекта не приводит. Кроме того, любители газировки гораздо чаще страдали от проблем с кишечником.

Напомним,