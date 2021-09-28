Почему не стоит злоупотреблять газированными напитками

28 сентября 2021 15:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Почему не стоит злоупотреблять газированными напитками
Почему не стоит злоупотреблять газированными напитками
pixabay.com

Диетологи рекомендуют сократить употребление газировки, поскольку увлечение напитками с пузырьками вредит кишечнику.

Такие напитки насыщают углекислым газом, а он может раздражать слизистую оболочку желудка, стимулировать выработку соляной кислоты, вызывать вздутие живота и нарушения работы кишечника. Даже вода с газом вредна, особенно для тех, кто страдает от язвы желудка.

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Американские медики недавно сообщили о завершении масштабного исследования, в рамках которого они 14 лет наблюдали за здоровьем кишечника 6 тысяч жителей Сингапура.

Во время эксперимента сравнивалось здоровье тех, кто не пил газировку, а также тех, кто отдавай ей предпочтение регулярно.

Выяснилось, что во второй группе рак поджелудочной железы проявляется на 87% чаще, а вот употребление соков в такого эффекта не приводит. Кроме того, любители газировки гораздо чаще страдали от проблем с кишечником.

Напомним,

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