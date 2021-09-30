Какие услуги при заболеваниях сердечно-сосудистой системы в Украине предоставляются бесплатно
30 сентября 2021 16:35
Какие услуги при заболеваниях сердечно-сосудистой системы в Украине предоставляются бесплатно
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Свои права нужно знать и использовать!
У семейного врача:
- Измерение артериального давления,
- Оценивание общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE,
- ЭКГ (электрокардиограмма),
- Анализ крови на общий холестерин,
- Быстрый тест на специфический маркер инфаркта миокарда.
Какие услуги бесплатно оказывают пациентам с инфарктом или инсультом в больницах:
- Диагностика состояния: КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования,
- Круглосуточный мониторинг состояния в реанимации,
- Медицинская реабилитация в остром периоде,
- Неотложные мероприятия, нацеленные на спасение жизни,
- Лекарственные препараты из Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы.
Напомним,