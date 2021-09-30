Какие услуги при заболеваниях сердечно-сосудистой системы в Украине предоставляются бесплатно

Свои права нужно знать и использовать!

У семейного врача:

Измерение артериального давления,

Оценивание общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE,

ЭКГ (электрокардиограмма),

Анализ крови на общий холестерин,

Быстрый тест на специфический маркер инфаркта миокарда.

Медицина в Украине хотя и не бесплатная, не за каждое обследование нужно платить. Важно, чтобы пациенты, которые обращаются к медицинские учреждения с сердечными проблемами, знали о возможности пройти обследование бесплатно.

Какие услуги бесплатно оказывают пациентам с инфарктом или инсультом в больницах:

Диагностика состояния: КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования,

Круглосуточный мониторинг состояния в реанимации,

Медицинская реабилитация в остром периоде,

Неотложные мероприятия, нацеленные на спасение жизни,

Лекарственные препараты из Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы.

Эти исследования помогают семейному врачу определить, как работает сердечная мышцы, нет ли предпосылок к срочной госпитализации.

Напомним,