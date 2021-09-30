Какие услуги при заболеваниях сердечно-сосудистой системы в Украине предоставляются бесплатно

30 сентября 2021 16:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Какие услуги при заболеваниях сердечно-сосудистой системы в Украине предоставляются бесплатно
Какие услуги при заболеваниях сердечно-сосудистой системы в Украине предоставляются бесплатно
pixabay.com

Свои права нужно знать и использовать!

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Медицина в Украине хотя и не бесплатная, не за каждое обследование нужно платить. Важно, чтобы пациенты, которые обращаются к медицинские учреждения с сердечными проблемами, знали о возможности пройти обследование бесплатно.

У семейного врача:

  • Измерение артериального давления,
  • Оценивание общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE,
  • ЭКГ (электрокардиограмма),
  • Анализ крови на общий холестерин,
  • Быстрый тест на специфический маркер инфаркта миокарда.

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Эти исследования помогают семейному врачу определить, как работает сердечная мышцы, нет ли предпосылок к срочной госпитализации.

Какие услуги бесплатно оказывают пациентам с инфарктом или инсультом в больницах:

  • Диагностика состояния: КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования,
  • Круглосуточный мониторинг состояния в реанимации,
  • Медицинская реабилитация в остром периоде,
  • Неотложные мероприятия, нацеленные на спасение жизни, 
  • Лекарственные препараты из Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы.

Напомним, 

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