Врач рассказал, кому нужна обязательная прививка от гриппа

Прививка от гриппа прежде всего нужна людям, которым угрожает тяжелое и неблагоприятное течение.

Иммунолог Борис Донской считает, что прививка от гриппа необходима двум категориям украинцев — беременным женщинам и пожилым людям.

В группах риска гораздо выше вероятность, что вирус существенно навредит организму и вызовет неблагоприятные последствия.

Он отметил, что можно не бояться делать и прививку от гриппа, и прививку от коронавируса. Поскольку они друг на друга не влияют, разрешено препараты даже совмещать, то есть делать прививку в один день.

По словам Донского, вирусы часто отражаются негативным образом на работе сердечно-сосудистой системы. Он посоветовал людям регулярно посещать кардиолога, а также проверять состояние сердца после гриппа или COVID-19.

Если у вас есть жалобы, если у вас есть давление, то определенные рекомендации, которые вам может предоставить кардиолог, и будут прививкой от смерти. У нас очень много людей, которые игнорируют симптомы, особенно мужчины среднего возраста.

Напомним,