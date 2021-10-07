Врач рассказал, кому нужна обязательная прививка от гриппа
Прививка от гриппа прежде всего нужна людям, которым угрожает тяжелое и неблагоприятное течение.
Иммунолог Борис Донской считает, что прививка от гриппа необходима двум категориям украинцев — беременным женщинам и пожилым людям.
В группах риска гораздо выше вероятность, что вирус существенно навредит организму и вызовет неблагоприятные последствия.
По словам Донского, вирусы часто отражаются негативным образом на работе сердечно-сосудистой системы. Он посоветовал людям регулярно посещать кардиолога, а также проверять состояние сердца после гриппа или COVID-19.
Если у вас есть жалобы, если у вас есть давление, то определенные рекомендации, которые вам может предоставить кардиолог, и будут прививкой от смерти. У нас очень много людей, которые игнорируют симптомы, особенно мужчины среднего возраста.
Напомним,