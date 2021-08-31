Грипп и COVID-19: к чему готовиться этой осенью

31 августа 2021 13:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Грипп и COVID-19: к чему готовиться этой осенью
Грипп и COVID-19: к чему готовиться этой осенью
pixabay.com

Эксперты считают, что в 2021 году сезон гриппа будет тяжелым, а коронавирус еще и усложнит ситуацию.

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Специалист по инфекционным заболеваниям Артур Гран дал несколько советов людям, которые хотят защититься от коронавируса и гриппа в предстоящий эпидемической сезон.

1. Сделайте прививку от гриппа и коронавируса. Одна вакцина не защитит вас от заражения другим вирусом.

Более того, сделав, например, прививку от гриппа, но не от коронавируса, остается вероятность серьезно заболеть, подхватив оба возбудителя одновременно. 

2. Есть основания полагать, что грипп будет протекать тяжелее у людей, которые переболели коронавирусом в недавнем времени.

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3. Вакцинироваться от гриппа и коронавируса человека можно даже одновременно. Исследования показали, что такая вакцинация является и безопасной, и эффективной. 

Гран подчеркнул, что заниматься вакцинированием следует уже сейчас, ведь на формирование полноценного иммунитета уходит до трех месяцев.

Напомним, 

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