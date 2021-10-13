4 продукта, которые можно есть перед самым сном
Нутрициолог Анастасия Степаненко опубликовала пост на своей странице в Instagram, где объясняет, что можно есть перед сном, если очень хочется.
Врачи постоянно говорят, что есть перед сном вредно, ведь организм уже настроился на отдых, а вы загружаете его пищей, которую нужно перетравливать. Однако ваш сон не пострадает, если для полуночного перекуса вы выберете правильные продукты, отмечает Анастасия.
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Овощи
Если вы хотите что-нибудь повкуснее обычных овощей, то сделайте себе салат, заправить его можно сметаной или йогуртом.
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Фрукты
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Ягоды
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Кефир
Можно на ночь употреблять и другие молочные продукты.
Напомним,