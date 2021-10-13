4 продукта, которые можно есть перед самым сном

13 октября 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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4 продукта, которые можно есть перед самым сном
4 продукта, которые можно есть перед самым сном
pixabay.com

Нутрициолог Анастасия Степаненко опубликовала пост на своей странице в Instagram, где объясняет, что можно есть перед сном, если очень хочется.

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Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни чувствовал острое желание что-нибудь съесть перед сном (но будем честными: такое желание приходит к нам гораздо чаще одного раза в жизни).  

Врачи постоянно говорят, что есть перед сном вредно, ведь организм уже настроился на отдых, а вы загружаете его пищей, которую нужно перетравливать. Однако ваш сон не пострадает, если для полуночного перекуса вы выберете правильные продукты, отмечает Анастасия. 

  • Овощи

Если вы хотите что-нибудь повкуснее обычных овощей, то сделайте себе салат, заправить его можно сметаной или йогуртом. 

  • Фрукты

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Их не должно быть много. Это может быть мандарин, грейпфрут, яблоко.

  • Ягоды

  • Кефир

Можно на ночь употреблять и другие молочные продукты.

Напомним, 

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