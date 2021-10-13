4 продукта, которые можно есть перед самым сном

4 продукта, которые можно есть перед самым сном

Нутрициолог Анастасия Степаненко опубликовала пост на своей странице в Instagram, где объясняет, что можно есть перед сном, если очень хочется.

Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни чувствовал острое желание что-нибудь съесть перед сном (но будем честными: такое желание приходит к нам гораздо чаще одного раза в жизни).

Врачи постоянно говорят, что есть перед сном вредно, ведь организм уже настроился на отдых, а вы загружаете его пищей, которую нужно перетравливать. Однако ваш сон не пострадает, если для полуночного перекуса вы выберете правильные продукты, отмечает Анастасия.

Овощи

Если вы хотите что-нибудь повкуснее обычных овощей, то сделайте себе салат, заправить его можно сметаной или йогуртом.

Фрукты

Ягоды

Кефир

Их не должно быть много. Это может быть мандарин, грейпфрут, яблоко.

Можно на ночь употреблять и другие молочные продукты.

Напомним,