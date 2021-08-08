Никита Добрынин рассказал, как проходят его бессонные ночи с новорожденным сыном
Молодые родители Никита Добрынин и Даша Квиткова регулярно радуют поклонников снимками с сыном и рассказывают о первом месяце жизни семьи в обновлённом составе.
С появлением сына Льва мужчина постепенно начинает привыкать к новому ритму жизни и признается, что с недавних пор начал считать всех родителей супергероями.
Все родители немного супергерои Марвел. У кого-то супер сила работать и успевать проводить время с ребёнком, у кого-то не спать ночами, но развлекать и кормить его. Даша, ты мой личный супергерой, люблю тебя,‒ написал Добрынин.
Напомним,