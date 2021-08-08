Никита Добрынин рассказал, как проходят его бессонные ночи с новорожденным сыном

8 августа 2021 19:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Никита Добрынин рассказал, как проходят его бессонные ночи с новорожденным сыном
Телеведущий Никита Добрынин
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Молодые родители Никита Добрынин и Даша Квиткова регулярно радуют поклонников снимками с сыном и рассказывают о первом месяце жизни семьи в обновлённом составе.

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В этот раз телеведущий поделился кадром после бессонной ночи и адресовал жене трогательные слова. 

С появлением сына Льва мужчина постепенно начинает привыкать к новому ритму жизни и признается, что с недавних пор начал считать всех родителей супергероями.

Все родители немного супергерои Марвел. У кого-то супер сила работать и успевать проводить время с ребёнком, у кого-то не спать ночами, но развлекать и кормить его. Даша, ты мой личный супергерой, люблю тебя,
‒ написал Добрынин.

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Фолловерам пришелся по душе утренний пост шоумена, они согласились с утверждением Никиты, а также расхвалили его снимок с сыном: «Этот маленький комочек счастья!», «Хорошо, когда такое взаимопонимание», «Сил вам, терпения, счастья и все будет хорошо», «Магия утра! Никита, Вы прекрасно выглядите», «Подписываюсь под каждым Вашим словом».

Напомним,

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