ТОП-5 косметических процедур, которые нельзя делать во время месячных

ТОП-5 косметических процедур, которые нельзя делать во время месячных

Есть смысл перенести визит к косметологу во время менструации, а также не заниматься косметическими процедурами дома.

Маникюр с гель-лаком и наращивание ногтей

Менструация и изменения гормонального фона женщины в эти дни влияют на устойчивость покрытия. Увы, чаще женщинам приходится сталкиваться с ломкостью и отслоениями.

Татуаж

Процедура связана с вбиванием краски в кожу, татуаж нельзя назвать безболезненным, а во время менструации процедура покажется вам в 5 раз более неприятной. Да и с заживлением корочки могут возникнуть проблемы.

Инъекции красоты

Во время менструации состав крови незначительно меняется, поэтому на месте любого укола в обязательном порядке образуется синяк.

Массаж

Неважно, какая именно процедура массажа запланирована, он в любом случае способствует приливу крови, поэтому непременно усилит неприятные ощущения.

Эпиляция

На фоне менструации сосуды увеличиваются, а это приводит к тому, что эпиляция становится более болезненной, после нее наверняка останутся следы.

Напомним,