ТОП-5 косметических процедур, которые нельзя делать во время месячных

9 ноября 2021 16:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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ТОП-5 косметических процедур, которые нельзя делать во время месячных
ТОП-5 косметических процедур, которые нельзя делать во время месячных
pixabay.com

Есть смысл перенести визит к косметологу во время менструации, а также не заниматься косметическими процедурами дома.

Маникюр с гель-лаком и наращивание ногтей 

Читайте такжеТОП-5 глупых мифов о менструации, про которые стоит забыть
Менструация и изменения гормонального фона женщины в эти дни влияют на устойчивость покрытия. Увы, чаще женщинам приходится сталкиваться с ломкостью и отслоениями. 

Татуаж

Процедура связана с вбиванием краски в кожу, татуаж нельзя назвать безболезненным, а во время менструации процедура покажется вам в 5 раз более неприятной. Да и с заживлением корочки могут возникнуть проблемы. 

Инъекции красоты

Во время менструации состав крови незначительно меняется, поэтому на месте любого укола в обязательном порядке образуется синяк. 

Массаж

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Неважно, какая именно процедура массажа запланирована, он в любом случае способствует приливу крови, поэтому непременно усилит неприятные ощущения.

Эпиляция

На фоне менструации сосуды увеличиваются, а это приводит к тому, что эпиляция становится более болезненной, после нее наверняка останутся следы.

Напомним,

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