Секс во время месячных: ТОП-5 позы для женского комфорта

Секс во время месячных: ТОП-5 позы для женского комфорта

Секс во время менструации длительное время был запретной темой. Но в современном мире врачи и психологи сходятся во мнении, что во время этих дней женщина не должна отказываться от секса, если она хочет его.

Если во время месячных секс вам кажется немного неудобным или, например, вы переживаете, что испачкаете постельное белье, предлагаем 4 самых удобных позы для интима в критические дни. И никакого дискомфорта.

Миссионерская

Фокус в том, что в лежачем положении кровь будет выделяться менее интенсивно. Поза надежная и безопасная, если месячные идут обильно.

Ноги на плечи

Для этой позы вам нужно лечь на край постели и забросить ноги на плечи партнера перед собой. Крови не будет совсем, поскольку таз приподнят.

На боку

Во время секса не стоит вводить член слишком глубоко и совершать стремительные толчки. Хорошим вариантом будет любая из поз на боку, которая сохраняет тесный контакт, возможность ласкать и обнимать друг друга.

В ванной

Во время критических дней вырабатывается и дополнительная смазка, она облегчит секс под водой.

Напомним,