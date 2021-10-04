Секс во время месячных: ТОП-5 позы для женского комфорта

4 октября 2021 19:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Секс во время месячных: ТОП-5 позы для женского комфорта
Секс во время месячных: ТОП-5 позы для женского комфорта
pixabay.com

Секс во время менструации длительное время был запретной темой. Но в современном мире врачи и психологи сходятся во мнении, что во время этих дней женщина не должна отказываться от секса, если она хочет его.

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Если во время месячных секс вам кажется немного неудобным или, например, вы переживаете, что испачкаете постельное белье, предлагаем 4 самых удобных позы для интима в критические дни. И никакого дискомфорта.

Миссионерская 

Фокус в том, что в лежачем положении кровь будет выделяться менее интенсивно. Поза надежная и безопасная, если месячные идут обильно. 

Ноги на плечи

Для этой позы вам нужно лечь на край постели и забросить ноги на плечи партнера перед собой. Крови не будет совсем, поскольку таз приподнят.

На боку

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Во время секса не стоит вводить член слишком глубоко и совершать стремительные толчки. Хорошим вариантом будет любая из поз на боку, которая сохраняет тесный контакт, возможность ласкать и обнимать друг друга. 

В ванной

Во время критических дней вырабатывается и дополнительная смазка, она облегчит секс под водой. 

Напомним, 

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