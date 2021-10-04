Секс во время месячных: ТОП-5 позы для женского комфорта
Секс во время менструации длительное время был запретной темой. Но в современном мире врачи и психологи сходятся во мнении, что во время этих дней женщина не должна отказываться от секса, если она хочет его.
Миссионерская
Фокус в том, что в лежачем положении кровь будет выделяться менее интенсивно. Поза надежная и безопасная, если месячные идут обильно.
Ноги на плечи
Для этой позы вам нужно лечь на край постели и забросить ноги на плечи партнера перед собой. Крови не будет совсем, поскольку таз приподнят.
На боку
В ванной
Во время критических дней вырабатывается и дополнительная смазка, она облегчит секс под водой.
Напомним,