C чем связана задержка менструации: ТОП-4 неочевидные причины

Думаете, причиной задержки критических дней может быть только беременность?

Стресс

Как бы не так! Задержка менструации имеет сразу целый ряд неочевидных причин , которые вы допускаете по незнанию. Предлагаем узнать просто сейчас, почему же организм может дать сбой.

Стресс, а также сопутствующий ему гормон стресса кортизол могут существенно повлиять на гормональный фон и часть мозга, которая контролирует регулярный цикл. Сбитый цикл со временем может стать причиной разных болезней, а также спровоцировать резкое снижение либо пополнение массы тела. Обычно стресс возникает из-за усталости либо недосыпа. Поэтому прежде всего исправьте ваш ритм жизни и биологические часы.

Резкое снижение массы тела

Поликистоз

Девушки, которые выбирают путь жестких диет, обычно не думают о возможных последствиях. А их целое множество, и отсутствие регулярного цикла либо пропала месячных в целом - один из побочных эффектов экстремального похудения. Далее такую проблему нужно решать только вместе со специалистами.

При поликистозе организм имеет тенденцию к выработке мужских гормонов наравне с женскими. Из-за этого дисбаланса на яичниках появляются кисты, которые останавливают овуляцию либо мешают ее точности.

Проблемы с щитовидной железой

Также на менструацию могут повлиять и проблемы в эндокринологии. Особенно, если ваша щитовидка недостаточно активна либо гиперактивна. Именно она отвечает за обмен веществ и гормональный фон. Зачастую такие проблемы можно вылечить только медикаментозно.

Напомним,