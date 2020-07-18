C чем связана задержка менструации: ТОП-4 неочевидные причины
Думаете, причиной задержки критических дней может быть только беременность?
Стресс
Стресс, а также сопутствующий ему гормон стресса кортизол могут существенно повлиять на гормональный фон и часть мозга, которая контролирует регулярный цикл. Сбитый цикл со временем может стать причиной разных болезней, а также спровоцировать резкое снижение либо пополнение массы тела. Обычно стресс возникает из-за усталости либо недосыпа. Поэтому прежде всего исправьте ваш ритм жизни и биологические часы.
Резкое снижение массы тела
Поликистоз
При поликистозе организм имеет тенденцию к выработке мужских гормонов наравне с женскими. Из-за этого дисбаланса на яичниках появляются кисты, которые останавливают овуляцию либо мешают ее точности.
Проблемы с щитовидной железой
Также на менструацию могут повлиять и проблемы в эндокринологии. Особенно, если ваша щитовидка недостаточно активна либо гиперактивна. Именно она отвечает за обмен веществ и гормональный фон. Зачастую такие проблемы можно вылечить только медикаментозно.
Напомним,