Магнитные бури 17 декабря 2021 года в Украине

17 декабря 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 17 декабря 2021 года в Украине
Магнитные бури 17 декабря 2021 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 17 декабря?

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В пятницу, 17 декабря, специалисты ожидают, что погода будет благоприятной и без значительных возмущений. Возникновение магнитной бури маловероятно. Советуем провести день активно, без оглядки на солнечную погоду. 

Солнечная погода 17 декабря:             

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                             
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Синоптики прогнозируют, что один из самых сильных геомагнитных ударов ожидается именно на День Николая. Уже 18 декабря солнечная активность начнет возрастать, пик бури придется на праздник, но даже после него мы будем ощущать последствия еще несколько дней. Следите за своим здоровьем!

Напомним,

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