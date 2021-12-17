Магнитные бури 17 декабря 2021 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 17 декабря?

Солнечная погода 17 декабря:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

В пятницу, 17 декабря, специалисты ожидают, что погода будет благоприятной и без значительных возмущений. Возникновение магнитной бури маловероятно. Советуем провести день активно, без оглядки на солнечную погоду.

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Синоптики прогнозируют, что один из самых сильных геомагнитных ударов ожидается именно на День Николая. Уже 18 декабря солнечная активность начнет возрастать, пик бури придется на праздник, но даже после него мы будем ощущать последствия еще несколько дней. Следите за своим здоровьем!

Напомним,