Магнитные бури 19 декабря 2021 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 19 декабря?

Солнечная погода 19 декабря:

Вероятность магнитных бурь – 50%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Будьте осторожны! В воскресенье, 19 декабря, на праздник Святого Николая, на землю обрушится мощная магнитная буря . Почувствуют ее, скорее всего, все украины, а не только метеозависимые люди.

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Помните, что в дни бурь необходимо пристально следить за своим здоровьем, правильно питаться, исключить алкоголь, свести к минимуму вредные привычки. Чаще всего возмущения провоцируют скачки артериального давления и головную боль, с ними необходимо бороться оперативно.

Напомним,