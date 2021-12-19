Магнитные бури 19 декабря 2021 года в Украине
Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 19 декабря?
Солнечная погода 19 декабря:
- Вероятность магнитных бурь – 50%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Помните, что в дни бурь необходимо пристально следить за своим здоровьем, правильно питаться, исключить алкоголь, свести к минимуму вредные привычки. Чаще всего возмущения провоцируют скачки артериального давления и головную боль, с ними необходимо бороться оперативно.
Напомним,
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