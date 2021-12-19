Магнитные бури 19 декабря 2021 года в Украине

19 декабря 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 19 декабря 2021 года в Украине
Магнитные бури 18 декабря 2021 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 19 декабря?

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Будьте осторожны! В воскресенье, 19 декабря, на праздник Святого Николая, на землю обрушится мощная магнитная буря. Почувствуют ее, скорее всего, все украины, а не только метеозависимые люди.

Солнечная погода 19 декабря:             

  • Вероятность магнитных бурь – 50%;                             
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Помните, что в дни бурь необходимо пристально следить за своим здоровьем, правильно питаться, исключить алкоголь, свести к минимуму вредные привычки. Чаще всего возмущения провоцируют скачки артериального давления и головную боль, с ними необходимо бороться оперативно. 

Напомним,

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