Магнитные бури 20 декабря 2021 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 20 декабря?

Солнечная погода 20 декабря:

Вероятность магнитных бурь – 50%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Будьте осторожны! В понедельник, 20 декабря, продолжится магнитная буря , которая доставляла украинцам дискомфорт и накануне. Сильные магнитные возмущения способны спровоцировать ухудшение состояния здоровья.

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Помните, что в дни бурь необходимо пристально следить за своим здоровьем, правильно питаться, исключить алкоголь, свести к минимуму вредные привычки. Чаще всего возмущения провоцируют скачки артериального давления и головную боль, с ними необходимо бороться оперативно.

Напомним,