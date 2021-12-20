Магнитные бури 20 декабря 2021 года в Украине

20 декабря 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 20 декабря 2021 года в Украине
Магнитные бури 20 декабря 2021 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 20 декабря?

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Будьте осторожны! В понедельник, 20 декабря, продолжится магнитная буря, которая доставляла украинцам дискомфорт и накануне. Сильные магнитные возмущения способны спровоцировать ухудшение состояния здоровья. 

Солнечная погода 20 декабря:             

  • Вероятность магнитных бурь – 50%;                             
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Помните, что в дни бурь необходимо пристально следить за своим здоровьем, правильно питаться, исключить алкоголь, свести к минимуму вредные привычки. Чаще всего возмущения провоцируют скачки артериального давления и головную боль, с ними необходимо бороться оперативно. 

Напомним,

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