Магнитные бури 22 декабря 2021 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 22 декабря?

Солнечная погода 22 декабря:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

В среду, 23 декабря, синоптики прогнозируют относительно спокойную геомагнитную обстановку. Магнитная буря , которая принесла украинцам дискомфорт на День Николая, окончательно осталась в прошлом.

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Помните, что в дни бурь необходимо пристально следить за своим здоровьем, правильно питаться, исключить алкоголь, свести к минимуму вредные привычки. Чаще всего возмущения провоцируют скачки артериального давления и головную боль, с ними необходимо бороться оперативно.

Напомним,