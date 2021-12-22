Магнитные бури 22 декабря 2021 года в Украине

22 декабря 2021 09:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Магнитные бури 22 декабря 2021 года в Украине
Магнитные бури 22 декабря 2021 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 22 декабря?

Читайте такжеЛичная жизнь и любовь в год Тигра: прогноз на 2022 год
В среду, 23 декабря, синоптики прогнозируют относительно спокойную геомагнитную обстановку. Магнитная буря, которая принесла украинцам дискомфорт на День Николая, окончательно осталась в прошлом.

Солнечная погода 22 декабря:             

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                             
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Помните, что в дни бурь необходимо пристально следить за своим здоровьем, правильно питаться, исключить алкоголь, свести к минимуму вредные привычки. Чаще всего возмущения провоцируют скачки артериального давления и головную боль, с ними необходимо бороться оперативно. 

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

здоровье магнитная буря здоровье и красота погода

Материалы по теме

Магнитные бури 23 декабря 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 23 декабря 2021 года в Украине
Michelle Andrade и Позитив рассказали о странных предложениях со стороны фанатов
Новости

Michelle Andrade и Позитив рассказали о странных предложениях со стороны фанатов
Танці з зірками-2021: Тина Кароль призналась, почему не стала ведущей нового сезона шоу
Новости

Танці з зірками-2021: Тина Кароль призналась, почему не стала ведущей нового сезона шоу
Звезды новых проектов телеканала ТЕТ рассказали о праздновании Нового года
Новости

Звезды новых проектов телеканала ТЕТ рассказали о праздновании Нового года

Популярное на сайте

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Популярное видео

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK