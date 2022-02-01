Магнитные бури 1 февраля 2022 года в Украине

1 февраля 2022 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 1 февраля 2022 года в Украине
Магнитные бури 1 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 1 февраля?

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Синоптики сообщают, что первый день нового месяца пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Не исключаются лишь минимальные магнитные возмущения, которые традиционно не оказывают влияния на здоровье человека.

Солнечная погода 1 февраля:            

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                                     
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Магнитные бури способны спровоцировать обострение хронических заболеваний человека, особенно связанных с сердечно-сосудистой системой. Особенно осторожными в дни бурь должны быть люди, склонные к повышению давления и приступам мигрени. Держите лекарства при себе. 

Напомним,

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