Магнитные бури 1 февраля 2022 года в Украине
1 февраля 2022 00:20
Магнитные бури 1 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 1 февраля?
магнитные возмущения, которые традиционно не оказывают влияния на здоровье человека.
Солнечная погода 1 февраля:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури способны спровоцировать обострение хронических заболеваний человека, особенно связанных с сердечно-сосудистой системой. Особенно осторожными в дни бурь должны быть люди, склонные к повышению давления и приступам мигрени. Держите лекарства при себе.
Напомним,