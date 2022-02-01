Магнитные бури 1 февраля 2022 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 1 февраля?

Солнечная погода 1 февраля:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что первый день нового месяца пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Не исключаются лишь минимальные магнитные возмущения , которые традиционно не оказывают влияния на здоровье человека.

Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Магнитные бури способны спровоцировать обострение хронических заболеваний человека, особенно связанных с сердечно-сосудистой системой. Особенно осторожными в дни бурь должны быть люди, склонные к повышению давления и приступам мигрени. Держите лекарства при себе.

Напомним,