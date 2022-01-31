Магнитные бури в феврале 2022: чего ожидать украинцам

31 января 2022 18:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури в феврале 2022: чего ожидать украинцам
Магнитные бури в феврале 2022: чего ожидать украинцам
pixabay.com

Синоптики и специалисты в области солнечной погоды уже составили прогноз магнитных бурь на февраль 2022 года!

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Магнитные возмущения отражаются на здоровье человека. Как правило, в дни бурь мы ощущаем слабость, апатию, может болеть голова, а некоторые страдают от повышения или понижения артериального давления. 

Небольшие геомагнитные возмущения в феврале 

10  февраля магнитная сфера Земли будет возбужденной. Связано это с предстоящей магнитной бурей. В этот день уже могут наблюдаться дискомфортные состояния, характерные для бурь, но не очень интенсивно. 

Магнитная буря 

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Не обойдется в феврале и без магнитных бурь, их будет две: первая ожидается уже совсем скоро, 4 февраля, вторая — 11 числа. Обведите эти даты красным фломастером, ведь в дни бурь желательно отдыхать по максимуму и не перенапрягаться. 

Напомним,

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