Магнитные бури в феврале 2022: чего ожидать украинцам

Синоптики и специалисты в области солнечной погоды уже составили прогноз магнитных бурь на февраль 2022 года!

Небольшие геомагнитные возмущения в феврале

Магнитные возмущения отражаются на здоровье человека. Как правило, в дни бурь мы ощущаем слабость, апатию, может болеть голова, а некоторые страдают от повышения или понижения артериального давления.

10 февраля магнитная сфера Земли будет возбужденной. Связано это с предстоящей магнитной бурей. В этот день уже могут наблюдаться дискомфортные состояния, характерные для бурь, но не очень интенсивно.

Магнитная буря

Не обойдется в феврале и без магнитных бурь, их будет две: первая ожидается уже совсем скоро, 4 февраля, вторая — 11 числа. Обведите эти даты красным фломастером, ведь в дни бурь желательно отдыхать по максимуму и не перенапрягаться.

Напомним,