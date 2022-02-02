Магнитные бури 2 февраля 2022 года в Украине

2 февраля 2022 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 2 февраля 2022 года в Украине
Магнитные бури 2 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 2 февраля?

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Синоптики передают, что в среду, 2 февраля, ожидается благоприятная солнечная погода. Специалисты уверены, что могут возникнуть только минимальные магнитные возмущения, они никак не влияют на здоровье человека.

Солнечная погода 2 февраля:             

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                                     
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Магнитные бури способны спровоцировать обострение хронических заболеваний у людей любого возраста. В зоне риска находятся пациенты с сердечными и сосудистыми заболеваниями. В дни бурь врачи рекомендуют чаще измерять давление и держать при себе лекарства для его снижения. 

Напомним,

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