Магнитные бури 2 февраля 2022 года в Украине
2 февраля 2022 00:10
Магнитные бури 2 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в среду, 2 февраля?
магнитные возмущения, они никак не влияют на здоровье человека.
Солнечная погода 2 февраля:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури способны спровоцировать обострение хронических заболеваний у людей любого возраста. В зоне риска находятся пациенты с сердечными и сосудистыми заболеваниями. В дни бурь врачи рекомендуют чаще измерять давление и держать при себе лекарства для его снижения.
Напомним,