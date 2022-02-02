Магнитные бури 2 февраля 2022 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 2 февраля?

Солнечная погода 2 февраля:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики передают, что в среду, 2 февраля, ожидается благоприятная солнечная погода. Специалисты уверены, что могут возникнуть только минимальные магнитные возмущения , они никак не влияют на здоровье человека.

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Магнитные бури способны спровоцировать обострение хронических заболеваний у людей любого возраста. В зоне риска находятся пациенты с сердечными и сосудистыми заболеваниями. В дни бурь врачи рекомендуют чаще измерять давление и держать при себе лекарства для его снижения.

Напомним,