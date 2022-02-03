Магнитные бури 3 февраля 2022 года в Украине
3 февраля 2022 00:10
Магнитные бури 3 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 3 февраля?
магнитные возмущения, которые будут предвестниками магнитной бури, ожидающейся в пятницу, 4 февраля.
Солнечная погода 3 февраля:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури способны спровоцировать обострение хронических заболеваний у людей любого возраста. В зоне риска находятся пациенты с сердечными и сосудистыми заболеваниями. В дни бурь врачи рекомендуют чаще измерять давление и держать при себе лекарства для его оперативного снижения.
Напомним,