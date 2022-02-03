Магнитные бури 3 февраля 2022 года в Украине

3 февраля 2022 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 3 февраля 2022 года в Украине
Магнитные бури 3 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 3 февраля?

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Синоптики сообщают, что магнитные бури в четверг, 3 февраля, не будут беспокоить украинцев. Ожидаются незначительные магнитные возмущения, которые будут предвестниками магнитной бури, ожидающейся в пятницу, 4 февраля. 

Солнечная погода 3 февраля:              

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                                     
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Магнитные бури способны спровоцировать обострение хронических заболеваний у людей любого возраста. В зоне риска находятся пациенты с сердечными и сосудистыми заболеваниями. В дни бурь врачи рекомендуют чаще измерять давление и держать при себе лекарства для его оперативного снижения. 

Напомним,

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