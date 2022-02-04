Магнитные бури 4 февраля 2022 года в Украине
4 февраля 2022 00:20
Магнитные бури 4 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 4 февраля?
магнитными бурями, интенсивность которых достигнет уровня выше среднего.
Солнечная погода 4 февраля:
- Вероятность магнитных бурь – 50%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури способны спровоцировать обострение хронических заболеваний у людей любого возраста. В зоне риска находятся пациенты с сердечными и сосудистыми заболеваниями. В дни бурь врачи рекомендуют чаще измерять давление и держать при себе лекарства для его оперативного снижения.
Напомним,