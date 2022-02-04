Магнитные бури 4 февраля 2022 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 4 февраля?

Солнечная погода 4 февраля:

Вероятность магнитных бурь – 50%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики предупреждают, что в пятницу, 4 февраля, геомагнитная обстановка начнет меняться, а незначительные возмущения сменятся магнитными бурями , интенсивность которых достигнет уровня выше среднего.

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Магнитные бури способны спровоцировать обострение хронических заболеваний у людей любого возраста. В зоне риска находятся пациенты с сердечными и сосудистыми заболеваниями. В дни бурь врачи рекомендуют чаще измерять давление и держать при себе лекарства для его оперативного снижения.

Напомним,